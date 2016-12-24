Не стало Франки Соццани

Легендарный главный редактор итальянского Vogue ушла из жизни в возрасте 66 лет.

Печальное известие пришло вчера вечером из Италии. Легендарный редактор Vogue Italia скончалась в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Франка Соццани запомнится тем, что руководила редакцией одной из ведущих версии журнала более 30 лет, своим новаторским подходом к моде и расширением граней понимания красоты и стиля.

Выпускница факультета философии Соццани начала свою карьеру в Vogue Bambini, где сделала первые шаги по формированию своего уникального стиля. Ее многолетние творческие отношения с фотографом Стивеном Майзелем стали одной из самых плодотворных и уникальных коллабораций в мире моды. Своим новаторским подходом Франка меняла все, к чему прикасалась, она обладала оригинальным взглядом на мир вокруг и умела находить новое в привычном. Благодаря этой легенде модная индустрия изменилась кардинально и узнала огромное количество новых имен. В июле 2008 года Соццани выпустила All Black Issue, тираж которого был полностью распродан в США и Великобритании в течение 72 часов, что вынудило холдинг Conde Nast допечатывать еще 60000 дополнительных копий.

Кроме того, Франка Соццани известна как благотворитель и гуманист, посол доброй воли Организации Объединенных Наций и обладательница множества наград в разных областях деятельности. В начале этого месяца британская индустрия моды удостоила ее специальной наградой Swarovski за вклад в положительные изменения модной индустрии.

Ко мнению этой талантливой женщины действительно прислушивались и считали его важным. Многие звезды модной индустрии и современной культуры уже выразили свои чувства и соболезнования по поводу смерти Франки Соццани. Многие отметили, что с ее уходом ушла целая эпоха.