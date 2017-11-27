Не все женщины любят бриллианты

На Тишинке прошла 20-я юбилейная выставка продажа «Бижутерия от винтажа до наших дней». Главной темой на ней стали «Мужские украшения и аксессуары».

На открытии экспозиции мы поговорили с актрисой, заслуженной артисткой России Анной Тереховой об украшениях специально для «Интермода.ру». Оказалось, что в семье Анны Тереховой равнодушны к золоту, не слишком жалуют бриллианты и серьги, и очень любят кольца.

- "Это удивительная женская история, но у моей мамы не проколоты даже уши и она никогда в жизни не носила сережки" - рассказывает Анна о своей маме, знаменитой актрисе Маргарите Тереховой. Не носила серьги и бабушка Анны, полька по происхождению.

- Я не знаю почему они не стали прокалывать уши и не хотели надевать серьги. Да и я держалась довольно долго, носила сначала клипсы. И только в 24 года, уже довольно поздно проколола уши, поскольку мне очень нравятся серьги.

- А как же прекрасный образ Дианы в роскошных испанских серьгах в фильме «Собака на сене»?

- Это искусство старых мастеров - гримеров. Когда на ушко наклеивается специальная незаметная сеточка, а на нее уже крепится сережка. Создается впечатление, как будто серьга вдета в ухо. А все думали, что уж такая актриса как Маргарита Терехова непеременно должна носить серьги.

- Мы сейчас с вами стоим рядом с экспозицией мужских акуссуаров. Нравятся ли вам украшения на мужчинах? И какие украшения на мужчине для вас допустимы?

- Если украшение дополняет продуманный образ мужчины – это прекрасно. Особенно если это выход на мероприятие или в театр. Но, к слову о сережках. К ним в ушах мужчин я отношусь не очень. Хотя у меня много друзей актеров, которые носят одну серьгу в ухе. И я знаю, что есть даже определенные значения у таких сережек и целые направления стиля. Но мне кажется, что серьги – это, все же, не мужской аксессуар. Если же это перстень или кольцо, то это вполне может быть уместным и выглядеть естественно. Красиво, на мой взгляд, смотрятся и подвески на мужчинах. Если это что-то не яркое и блестящее, а достойное и красивое. Ну, и,естественно, люблю запонки на мужчинах.

- А какие из мужских украшений вы бы стали носить сами?

- На одной фотосессии я была в мужском образе и мне очень понравились запонки, которые дополняли его. Еще, пожалуй, носила бы булавку. А вообще, у меня есть бабочка. Я ее купила сыну, но он сказал - «Мама, это не ко мне». Бабочка смешная, в клеточку.

- Какие самые необычные украшения есть среди ваших аксессуаров?

- Есть одно авторское кольцо из серебра и огромного перламутра. И по нему идет необычный рисунок. Смотрится очень эффектно, я очень люблю его. Или, к примеру, кольцо в форме ветки, обвивающей весь палец. Там переплетаются узоры из камней в виде цветов и ягод.

- Расскажите, какие истории с украшениями вы можете вспомнить на сцене или в кино?

- Я считаю, что на сцену ни в коем случае не нужно надевать ничего из настоящих драгоценностей. Снимать сразу все украшения, которые тебе дороги. Потому что во время игры кольцо непременно куда-то упадет, сережка за что-нибудь зацепится, а камень выпадет. Или приключится что-нибудь еще. На сцене своя энергетика, там во время действия может произойти все что угодно. Для нее лучший вариант - красивая бижутерия. У меня был уже случай, когда монтировщики потом ползали по всей сцене и искали мою дорогую сережку. Нашли в замотанном, убранном уже ковролине.

- А теперь короткий блиц. Бриллианты или..?

- Или. В моей семье не испытывают особого интереса к бриллиантам. А мама не носила ничего золотого. Если ей дарили что-то из золота, она обязательно этот подарок передаривала. Однажды даже человек выбросил в окно золотые часы, которые она не приняла в дар.

- И все же: золото, платина или серебро?

- Серебро.

- Минимализм или буйство красок?

- И то и то. По настроению.

- И позвольте последний вопрос. Близится рождество и новогодние подарки. Какой самый необычный подарок вы получали в своей жизни?

- Буквально недавно на мой день рождения сын сделал мне сюрприз - мы летали на вертолете. Он повез меня за город. И я вижу, что мы куда-то не туда сворачиваем. «Успокойся мама, мы едем правильно» - сказал Миша. И тут я вижу, за поворотом открывается вертолетная площадка. Это очень захватывающее ощущение - полет над Истрой, вид церквей и природы. А на новый год самым необычным подарком для меня является самый обычный праздничный торт Наполеон, но по старинному рецепту моей бабушки. Он делается почти сутки.

Записала Ирина Иваненко для блога "В мире дизайна и красивых вещей" на "Интермода.ру"