Nebula от LAV'Z - там, где рождаются звезды…

NEBULA – коллекция, вдохновленная туманностями дальнего космоса и вспышками новых звезд, объединила в себе всю их красоту и загадочность.

Для того, чтобы все изделия гармонично сочетались друг с другом, дизайнеры LAV’Z внимательно отнеслись к выбору камней и остановились на белых топазах, розовых сапфирах и розовых турмалинах. Каждый из этих камней уникален сам по себе, а вместе они создают особую драгоценную магию и мягкий градиент.

Розовый сапфир символизирует бескорыстную любовь и нежность. Кроме того, он считается символом материнства.

Белый топаз обладает очень мощной энергетикой. Он активирует креативность, проявление индивидуальности и развитие интеллектуального потенциала.

Розовый турмалин символизирует семейное счастье и гармоничные отношения. Он дарит вдохновение и способствует развитию фантазии.

Подобно звездам, украшения NEBULA хочется внимательно изучать и рассматривать. Секрет в том, что при создании коллекции использовались полудрагоценные камни сразу пяти видов огранки: круглая, овальная, груша, маркиз и багет.

Почему NEBULA?

Само слово туманность происходит от латинского nebula, что означает «туманность». Туманности представляют собой скопление космической пыли и газа, а также наследие умерших звезд, где протекают процессы, которые дают жизнь новым звездам. Именно поэтому туманности часто называют «колыбель для звезд». Новые звезды, подсвечивая пространство вокруг себя, создают невероятные космические картины. И именно эти картины вдохновили дизайнеров LAV’Z на создание коллекция NEBULA.

Как носить?

Все украшения миниатюрны, поэтому из них можно создавать настоящие звездные картины, свои собственные «ювелирные туманности». Украшения легко сочетаются друг с другом благодаря цвету камней, которые создают мягкий градиент от насыщенного розового к белому.

Практически все серьги в коллекции продаются по одной (моносерьги), поэтому из них очень легко составлять не повторяющиеся сеты. Это и есть изюминка коллекции - если у девушки есть несколько проколов в ушах, она может подобрать абсолютно разные серьги для каждого из них. При этом серьги будут идеально сочетаться друг с другом и создадут законченную композицию. А с помощью каффов можно создавать визуальный эффект дополнительных проколов в ушах.

Кроме того, больше не нужно беспокоиться о потерянных пусетах - добавляя в свою коллекцию разные моносерьги Nebula, можно постоянно менять ювелирные сеты в ушах.

Дизайнеры LAV’Z также предлагают уже готовые сеты для ушей с одним, двумя и тремя проколами.

Кольца, благодаря разной огранке и цвету камней, также легко собираются в сеты. Их можно носить по одному на каждом пальце или несколько одновременно на одном пальце.

Колье из коллекции Nebula понравятся девушкам, которые любят нежные украшения, подчеркивающие мягкие линии шеи и плеч.

Месторождение камней: Шри-Ланка, Мадагаскар.

Больше информации на сайте https://lavzjewellery.ru/

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#LAVZ_Nebula