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Артем Кузелев

Небывалый рост продаж у Prada

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  • 07 Августа 201913:06
Сюжеты: Prada

Итальянский дом моды отчитался о росте доходов в первом полугодии 2019 года на целых 46 процентов!

Итальянская марка опубликовала финансовый отчет за первое полугодие текущего года. И документ стал настоящей сенсацией. За истекший период доходы дома выросли на рекордные 46 процентов! Если говорить о более конкретных цифрах, то выручка Prada составила 155 миллионов евро (в прошлом году за этот же период бренд смог заработать 105 миллионов). Как отметил исполнительный директор компании Патрицио Бертелли, такой рост связан в том числе и с отказом бренда от сезонных распродаж.

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