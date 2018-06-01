Неделя французской моды в Нью-Йорке

Проект French Touch USA анонсировал проведение «Недели французской моды» в будущем году.

В конце марта будущего года в Нью-Йорке состоится «Неделя французской моды» (French Fashion Week). Организатором проекта стала компания French Touch USA, которая обозначила точные даты: с 27 по 29 марта. В рамках шоу будут представлены мужские и женские коллекции французских марок, аксессуары и даже украшения. Главным гостем мероприятия заявлен дизайнер Оливье Лапидус. В программе также значатся кинопоказы, фотовыставки и церемония награждения наград French Fashion Week.