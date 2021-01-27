"НЕДЕЛЯ ЛЕГПРОМА-2021" объединит ведущие ВЫСТАВКИ и КОНГРЕССНЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

С 1 по 4 марта в ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности-2021», в рамках которой состоятся международные выставки «Инлегмаш», «Интерткань» и «Textile&Home», а также мероприятия практико-ориентированной деловой программы. Все мероприятия пройдут в "живом формате" с соблюдением всех необходимых норм санитарной безопасности.

Организаторами "Недели легпрома" выступают Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и АО «Экспоцентр» при поддержке Минпромторга, Торгово-промышленной палаты России, а также российских и международных профессиональных ассоциаций. Центральная тема Недели – «Российский легпром: окна возможностей в условиях мирового локдауна».

В рамках деловой программы состоятся

-Textile Trend Forum - 2021.Spring

- Первая Международная промышленная конференция «Инлегмаш». В ней примут участие руководители и технологи ведущих отечественных производств, представители известных мировых брендов, финансовых кругов, органов исполнительной и законодательной власти, НИОКР.

- Круглый стол «Современный рынок меха: вызовы времени и окна возможностей»

- Аналитическая сессия: «Российская индустрия моды: состояние, динамика, перспективы. Прогноз 2021»

- Круглый стол: «Индустрия 5:0: мечты или реалии » Цифровизация и автоматизация процессов в производстве и продаже товаров легпрома

- Открытая дискуссия: «О необходимости разработки современной системы классификации одежды»

- Публичный разговор: «Реалии и перспективы бизнес-обучения в России»

- Церемония вручения премии международного конкурса "TEXTILE DESIGN TALENTS - INTERFABRIC - 2021"

- Бизнес-практикум: «Особенности работы с предприятиями легпрома Узбекистана»

- Лекция: «Тренды в коже и комплектующих для обуви и кожгалантереи на сезон весна-лето 2022»

- Открытый разговор: «Специализированный российский текстиль: медицина, спецодежда»

- Бизнес-практикум: "Сертификация и развитие швейных производств, как инструменты локализации производства"

- Дискуссия: "Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации"

- Семинар: "Тренды осень зима 2022г: от стиля жизни - к паттернам"

- Технологическая конференция: «Современное технологическое оснащение отечественных предприятий текстильной и легкой промышленности»

- Круглый стол: "Оценка состояния отечественного рынка лубяного сырья. Практические пути реализации проектов по переработке льна и конопли в современных условиях"

- FASHION TECH DAY – 2021

- Торгово-закупочная сессия от компании «ТРИГОН-СЕЛЕКТ»

- Семинар: "Тренды текстильного рисунка сезон SS 22"

С Подробной деловой программой "Недели легпрома-2021" можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Предварительно зарегистрироваться и стать участником можно на сайте мероприятия: www.textileweek.ru

Мероприятия "Недели легпрмоа - 2021" будут проходить параллельно на пяти площадках в омниканальном режиме. Все, кто не сможет посетить ЦВК «Экспоцентр», будут иметь возможность присоединиться к трансляциям и задавать вопросы в прямом эфире.

Посещение выставок будет возможно после предварительной онлайн-регистрации. Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайтах www.textileweek.ru, www.inlegmash-expo.ru и www.intertkan.ru.