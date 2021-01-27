"НЕДЕЛЯ ЛЕГПРОМА-2021" объединит ведущие ВЫСТАВКИ и КОНГРЕССНЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

С 1 по 4 марта в ЦВК «Экспоцентр» пройдет «Российская неделя текстильной и легкой промышленности-2021», в рамках которой состоятся международные выставки «Инлегмаш», «Интерткань» и «Textile&Home», а также мероприятия практико-ориентированной деловой программы. Все мероприятия пройдут в "живом формате" с соблюдением всех необходимых норм санитарной безопасности.
Организаторами "Недели легпрома" выступают Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и АО «Экспоцентр» при поддержке Минпромторга, Торгово-промышленной палаты России, а также российских и международных профессиональных ассоциаций. Центральная тема Недели – «Российский легпром: окна возможностей в условиях мирового локдауна».
В рамках деловой программы состоятся
-Textile Trend Forum - 2021.Spring
- Первая Международная промышленная конференция «Инлегмаш». В ней примут участие руководители и технологи ведущих отечественных производств, представители известных мировых брендов, финансовых кругов, органов исполнительной и законодательной власти, НИОКР.
- Круглый стол «Современный рынок меха: вызовы времени и окна возможностей»
- Аналитическая сессия: «Российская индустрия моды: состояние, динамика, перспективы. Прогноз 2021»
- Круглый стол: «Индустрия 5:0: мечты или реалии » Цифровизация и автоматизация процессов в производстве и продаже товаров легпрома
- Открытая дискуссия: «О необходимости разработки современной системы классификации одежды»
- Публичный разговор: «Реалии и перспективы бизнес-обучения в России»
- Церемония вручения премии международного конкурса "TEXTILE DESIGN TALENTS - INTERFABRIC - 2021"
- Бизнес-практикум: «Особенности работы с предприятиями легпрома Узбекистана»
- Лекция: «Тренды в коже и комплектующих для обуви и кожгалантереи на сезон весна-лето 2022»
- Открытый разговор: «Специализированный российский текстиль: медицина, спецодежда»
- Бизнес-практикум: "Сертификация и развитие швейных производств, как инструменты локализации производства"
- Дискуссия: "Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации"
- Семинар: "Тренды осень зима 2022г: от стиля жизни - к паттернам"
- Технологическая конференция: «Современное технологическое оснащение отечественных предприятий текстильной и легкой промышленности»
- Круглый стол: "Оценка состояния отечественного рынка лубяного сырья. Практические пути реализации проектов по переработке льна и конопли в современных условиях"
- FASHION TECH DAY – 2021
- Торгово-закупочная сессия от компании «ТРИГОН-СЕЛЕКТ»
- Семинар: "Тренды текстильного рисунка сезон SS 22"
С Подробной деловой программой "Недели легпрома-2021" можно ознакомиться ЗДЕСЬ
Предварительно зарегистрироваться и стать участником можно на сайте мероприятия: www.textileweek.ru
Мероприятия "Недели легпрмоа - 2021" будут проходить параллельно на пяти площадках в омниканальном режиме. Все, кто не сможет посетить ЦВК «Экспоцентр», будут иметь возможность присоединиться к трансляциям и задавать вопросы в прямом эфире.
Посещение выставок будет возможно после предварительной онлайн-регистрации. Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайтах www.textileweek.ru, www.inlegmash-expo.ru и www.intertkan.ru.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.