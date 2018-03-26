Неделя Модного Белья - Lingerie Fashion Week 13-15 апреля 2018

Домашний дресс-код, бельевой гардероб, бра-фиттинг – эти и другие не совсем обычные сочетания слов скоро вновь зазвучат на весенней Lingerie Fashion Week. Очередная неделя модного нижнего белья, купальных костюмов и домашней одежды пройдет в столице с 13 по 15 апреля.

Основная цель грандиозного мероприятия – помочь дамам всех возрастов раскрыть глубинную суть своей женственности. Главный атрибут и средство – красивое нижнее белье. Организаторы предлагают покупателям необычный формат шопинга. В огромном шоу-руме можно не просто выбирать и покупать, но и развлекаться, образовываться, выигрывать призы и знакомиться. Программа насыщена увлекательными событиями и мероприятиями. В зоне продаж, как всегда, будут работать неутомимые персональные консультанты. Их задача – помочь покупателям сделать выбор из 2500 моделей нижнего белья, представленных сотней мировых брендов. К услугам покупателей также удобные и хорошо освещенные примерочные. Посетителям зоны продаж и участникам мастер-классов, проводимых в рамках программы Lingerie Fashion Week, опять представится возможность задать специалистам персональные вопросы. Как подобрать комфортное белье к своей фигуре? Какие купальники окажутся в тренде в предстоящий сезон? Как связаны между собой счастливая личная жизнь и красивый бельевой гардероб? Как выглядеть стильно и сексуально даже дома? Эксперты, коучи и профессиональные шоперы готовы щедро делиться собственными фишками и секретами стиля и красоты.

В программе мероприятия заявлены:

• Продажа женского и мужского белья, купальников, носков, колготок, домашней одежды.

• Увлекательные мастер-классы и тематические лекции от ведущих знатоков моды.

• Демонстрация модных коллекций пляжных купальников и нижнего белья.

• Конкурсы с призами – денежными сертификатами на покупку белья.

• Вечернее шоу с интересным представлением и фуршетом.

Просторный торговый зал на несколько дней станет настоящим эпицентром ярких событий. Поклонники моды и красоты ждут Lingerie Fashion Week с нетерпением, о чем свидетельствует стремительно тающее число билетов.

Узнать подробнее и приобрести билеты вы можете на сайте lingerie-fashion-week.ru

ВРЕМЯ РАБОТЫ:

C 13 по 15 апреля. С 12:00 до 22:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Москва, 1-й Зачатьевский пер., 4

КОНТАКТЫ:

+7 985 817 84 56, +7 495 690 72 41,

Lsf@info-space.ru • Lingerie-Fashion-Week.ru