Неделя моды FRM Fashion Week пройдет в Москве

Российское глянцевое издание FRM (fashion Room Magazine) проведет неделю моды Fashion Week 2017/2018 в столице.

С 20 по 25 ноября пройдут закрытые показы молодых дизайнеров, которых будет оценивать жюри, а также открытые показы для гостей, celebrity и представителей СМИ. В финале события будет разыгран гран-при и выбран один из молодых дизайнеров, которого в дальнейшем будет поддерживать журнал FRM в формате медиа продвижения в течение года.

26 ноября пройдет закрытие Недели моды в формате Fashion Celebrities Day. В рамках дня закрытия пройдет конкурс Miss FRM, по итогам которого будет определена победительница, которая станет лицом FRM Fashion Week. Генеральный партнер Недели моды, основатель модного бренда GG Геннадий Горбачев выберет самую яркую модель в категории kids, а также назовет победительницу конкурса MISS FRM 2017.

На самую яркую модель недели моды в категории Kids претендуют участники дефиле: Савва Блинников, Паречина Злата, Паречина Ника, Ганин Родион, Максим Левин, Соломатин Станислав, Тамасян Анфиса, Константинова Виолетта, Абрамова Софья, Калинина Софья, Татьяна Осипова, Николь Ниенти, Полина Хрулева, Ева Вельш, Злата Бобрицкая, Александра Кузьмина, Диана Байрамова, Юлия Кондрашенко, Таисия Кожевникова, Стефания Сафина, Ульяна Титова, Вероника Валянская, Мишель Тюрина, Ксения Тарасова, Ксения Милашина, Эльвира Шилова, Подгорская Злата, Алиса Арзуманян, Анастасия Варенья и Малахов Кирилл.

На титул Miss FRM и Fashion face недели моды претендуют: Татьяна Карматкова, Яна Сергеевна, Kira Shine, Журавлева Кристина, Селиванова Александра, Тишкова Мадина, Князева Елена, Алена Ибрагимова, Субботникова Кристина и Катышева Ксения.

В программе недели моды пройдет съемка новой программы Fashion Celebrities Day для Awards TV, а также пресс-подходы, интервью, звездное жюри и эксклюзивная презентация нового шоу «Поколение Fashion». Участники недели моды будут приглашены на съемку первого выпуска модного шоу.

Следите за новостями недели моды на официальном сайте www.fashionrm.ru.