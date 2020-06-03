Неделя моды в Копенгагене состоится в начале августа

Организаторы датских модных показов сообщили, что Неделя моды сезона весна-лето 2021 пройдет на неделю позже ранее запланированных дат, с 9 по 12 августа 2020 года.

Решение о проведении модных показов в августе было принято организаторами в связи с ослаблением ограничений на территории Дании. Генеральный директор Недели моды в Копенгагене Сесили Торсмарк отметила: «Нам повезло, что снятие карантинных мер в Дании происходит гораздо быстрее, чем ожидалось. Это позволит нам провести копенгагенскую Неделю моды очень близко к первоначально запланированным датам. Вся наша деятельность, конечно, будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными требованиями… Мы получили огромную поддержку со стороны скандинавской индустрии моды, поскольку Неделя моды в Копенгагене продолжает оставаться важной и востребованной платформой для продаж, экспорта и международного сотрудничества. Сохранение дат в начале августа является для них решающим преимуществом».