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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Burberry. Осень, 2018

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  • 13 Апреля 201815:01
Сюжеты: BURBERRY, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2018-19

Прощание Кристофера Бейли с британским домом Burberry стало самым ярким и масштабным показом лондонской Недели моды.

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  • Burberry. Осень, 2018

Кристофер Бейли попрощался с Burberry на минувшей Неделе моды в Лондоне. Здесь дизайнер представил свою последнюю коллекцию, созданную для британского дома. Образы сезона осень-зима 2018/19 получились очень яркими, молодежными и при этом ностальгичными. Бейли использовал символику ЛГБТ, чтобы оживить традиционные коды марки, и это оказалось очень правильным и оригинальным решением. Увидеть прощание Кристофера с классической маркой пришли его звездные друзья и поклонницы: Сиенна Миллер, Доминик Уэст, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кира Найтли, Наоми Уоттс, Мишель Докери, Наоми Харрис, Лили Джеймс, Дафна Гиннес и многие другие. По истине это шоу стало самым грандиозным в Лондоне.

Что касается стилистического решения, то дизайнер вдохновлялся эстетикой 1990-х годов и молодежной культурой того времени. Увидеть это в коллекции Burberry – да еще и так органично вплетенное в классический стиль дома! – было неожиданно и по-настоящему освежающе. Динамики образам добавили элементы, заимствованные из спорта. Продолжит ли марка развиваться в этом направлении? Вряд ли. Но коллекция уже стала образцом, на который будут ссылаться историки в будущем.

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