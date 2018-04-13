Неделя моды в Лондоне: Burberry. Осень, 2018

Прощание Кристофера Бейли с британским домом Burberry стало самым ярким и масштабным показом лондонской Недели моды.

1 / 84 Burberry. Осень, 2018







































































































































































Кристофер Бейли попрощался с Burberry на минувшей Неделе моды в Лондоне. Здесь дизайнер представил свою последнюю коллекцию, созданную для британского дома. Образы сезона осень-зима 2018/19 получились очень яркими, молодежными и при этом ностальгичными. Бейли использовал символику ЛГБТ, чтобы оживить традиционные коды марки, и это оказалось очень правильным и оригинальным решением. Увидеть прощание Кристофера с классической маркой пришли его звездные друзья и поклонницы: Сиенна Миллер, Доминик Уэст, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Кира Найтли, Наоми Уоттс, Мишель Докери, Наоми Харрис, Лили Джеймс, Дафна Гиннес и многие другие. По истине это шоу стало самым грандиозным в Лондоне.

Что касается стилистического решения, то дизайнер вдохновлялся эстетикой 1990-х годов и молодежной культурой того времени. Увидеть это в коллекции Burberry – да еще и так органично вплетенное в классический стиль дома! – было неожиданно и по-настоящему освежающе. Динамики образам добавили элементы, заимствованные из спорта. Продолжит ли марка развиваться в этом направлении? Вряд ли. Но коллекция уже стала образцом, на который будут ссылаться историки в будущем.