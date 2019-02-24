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BURBERRY (207)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Burberry. Осень, 2019

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  • 24 Февраля 201911:48
Сюжеты: BURBERRY, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2019-20

Рикардо Тиши представил блестящую объединенную коллекцию, правда, не все остались ею довольны.

Еще никогда коллекция британского дома Burberry не выглядела так современно, энергично и жизнерадостно! Риккардо Тиши изобрел заново стритстайл, который может быть роскошным и респектабельным. Используя традиционные коды марки, он придумывает одежду, явно ориентированную на передовую молодежь. Здесь есть место авангарду и безумной уличной моде, но это реалистичная, не эпатажная одежда. Впрочем, скандал все же случился. Тиши обвинили в пропаганде суицида, когда увидели на подиуме толстовку, в капюшоне которой вместо обычного шнурка использовалась веревка, завязанная будто петля для повешения. Марка и дизайнер уже принесли свои извинения общественности.

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