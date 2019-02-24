Неделя моды в Лондоне: Burberry. Осень, 2019

Рикардо Тиши представил блестящую объединенную коллекцию, правда, не все остались ею довольны.

Еще никогда коллекция британского дома Burberry не выглядела так современно, энергично и жизнерадостно! Риккардо Тиши изобрел заново стритстайл, который может быть роскошным и респектабельным. Используя традиционные коды марки, он придумывает одежду, явно ориентированную на передовую молодежь. Здесь есть место авангарду и безумной уличной моде, но это реалистичная, не эпатажная одежда. Впрочем, скандал все же случился. Тиши обвинили в пропаганде суицида, когда увидели на подиуме толстовку, в капюшоне которой вместо обычного шнурка использовалась веревка, завязанная будто петля для повешения. Марка и дизайнер уже принесли свои извинения общественности.