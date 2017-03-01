Неделя моды в Лондоне: Burberry. Весна, 2017

Кристофер Бейли представил первую смешанную коллекцию Burberry, созданную согласно концепции «смотри-покупай».

1 / 77 Burberry. Весна, 2017

























































































































































Похоже, обновляя маркетинговую составляющую компании, Бейли решил значительно обновить и стиль Burberry. В новой коллекции вы не увидите классических тренчей, к которым привыкли. Никакой клетки и никакой британской сдержанности! Дизайнер постарался показать абсолютно новую коллекцию, которая не похожа на то, что мы видели ранее.

Одной из самых заметных деталей коллекции, на которые обращаешь внимание сразу же, стала цветовая гамма. Кристофер работал в основном с черным, белым, серым и выцветшим синим, заимствованным из рабочей одежды. Второй нюанс – верхняя одежда, которая стала менее классической, зато стала более вместительной, приобрела широкие и короткие манжеты и асимметричный крой.

Асимметрия вообще одна из главных тем коллекции, она присутствует и в пальто, и в деконструктивистском трикотаже, который выглядит почти авангардным. Твидовые куртки имеют изогнутую линию плеча и округлые рукава, что создает оригинальную форму вокруг тела. В скульптурных плащах соединяются и барашек, и трикотажа крупной вязки. Также в новых образах заметно влияние стиля милитари, который заметно структурирует одежду. В целом, коллекция получилась просто блестящей.