Неделя моды в Лондоне: Burberry. Весна, 2019

Первое шоу Риккардо Тиши на новом месте бесспорно стало главным событием завершившейся Недели моды в британской столице.

Формат для презентации дебютной коллекции был выбран неожиданно скромный: на показе не было столпотворения VIP, все проходило в сдержанной атмосфере с естественным светом. Все это как нельзя лучше отвечало самой коллекции – масштабной, но демократичной. Тиши уделил большое внимание архивам британского дома, но не оставил в них камня на камне. С одной стороны, гости показа могли ощущать, что марке возвращается ее традиционный дух, с другой – все это было неочевидно, а сами модели смотрелись очень уж современно.

По большому счету, Рикардо выпустил на подиум образы, которые можно охарактеризовать как роскошную уличную одежду в мягкой палитре: от камель до нейтрального розового. Среди запоминающихся моделей – мягкие юбки из натурального каучука, гофрированные юбки с принтами, точные и правильные блузки и жакеты, шелковые шарфы и очередные вариации на тему классического тренчкота Burberry. В качестве декора Тиши использовал кружево, деконструированные элементы костюма, обновленную монограмму марки и фрагменты фраз из произведений Шекспира. Получилось что-то среднее между панком, попом и классикой.