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BURBERRY (214)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Burberry. Весна, 2020

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  • 20 Сентября 201922:10
Сюжеты: BURBERRY, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2020

Рикардо Тиши продолжает исследовать стиль и творчество Томаса Берберри, пропуская его через собственное видение моды.

Удивительным образом Тиши который сезон подряд удается делать ультрасовременные коллекций, в которых при всей актуальности явственно ощущается дух викторианской эпохи. Дизайнер препарирует традиционный стиль Томаса Барберри, разрушая классические тренчи и создавая из них новые модели. На этот раз Рикардо не забывает о том, что весенняя коллекция – это все-таки про радость, поэтому свои конструктивисткие опыты дополняет нежным кружевом, легкими оборками и изящными рисунками.

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