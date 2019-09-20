Неделя моды в Лондоне: Burberry. Весна, 2020

Рикардо Тиши продолжает исследовать стиль и творчество Томаса Берберри, пропуская его через собственное видение моды.

Удивительным образом Тиши который сезон подряд удается делать ультрасовременные коллекций, в которых при всей актуальности явственно ощущается дух викторианской эпохи. Дизайнер препарирует традиционный стиль Томаса Барберри, разрушая классические тренчи и создавая из них новые модели. На этот раз Рикардо не забывает о том, что весенняя коллекция – это все-таки про радость, поэтому свои конструктивисткие опыты дополняет нежным кружевом, легкими оборками и изящными рисунками.