Неделя моды в Лондоне: Burberry. Весна-лето, 2018

В новой коллекции Кристофер Бейли рассуждает на тему традиционного британского стиля, правда, добавляет ему изрядной доли современности.

1 / 79 Burberry. Весна-лето, 2018





























































































































































Представляя весенне-летнюю коллекцию будущего года, Бейли сказал, что хотел, чтобы в ней присутствовала некая «некрасивость». Дизайнер также добавил, что работая над ней, был вдохновлен фотографиями лондонских рабочих. Сочетая все это с традиционным британским духом, креативный директор Burberry, создал правильный баланс классики и стритстайла.

В новых образах гармонично сочетаются неукротимость юности и сдержанность зрелости, и даже привычная клетка приобретает новые черты. При этом коллекция смотрится вполне аккуратно, без перегибов в сторону панка. Тренчи, брюки и юбки из тартана хорошо сочетаются с пальто для верховой езды и элементами милитари, а негабаритные габардиновые пальто с бейсбольными кепками. Отдельного внимания заслуживает широкий модельный ряд из трикотажа и красивые оттенки мятного и морской волны.