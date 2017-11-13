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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Burberry. Весна-лето, 2018

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  • 13 Ноября 201713:23
Сюжеты: BURBERRY, Весна-лето 2018, Неделя моды в Лондоне

В новой коллекции Кристофер Бейли рассуждает на тему традиционного британского стиля, правда, добавляет ему изрядной доли современности.

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  • Burberry. Весна-лето, 2018

Представляя весенне-летнюю коллекцию будущего года, Бейли сказал, что хотел, чтобы в ней присутствовала некая «некрасивость». Дизайнер также добавил, что работая над ней, был вдохновлен фотографиями лондонских рабочих. Сочетая все это с традиционным британским духом, креативный директор Burberry, создал правильный баланс классики и стритстайла.

В новых образах гармонично сочетаются неукротимость юности и сдержанность зрелости, и даже привычная клетка приобретает новые черты. При этом коллекция смотрится вполне аккуратно, без перегибов в сторону панка. Тренчи, брюки и юбки из тартана хорошо сочетаются с пальто для верховой езды и элементами милитари, а негабаритные габардиновые пальто с бейсбольными кепками. Отдельного внимания заслуживает широкий модельный ряд из трикотажа и красивые оттенки мятного и морской волны.

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