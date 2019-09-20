Неделя моды в Лондоне: David Koma. Весна, 2020

Для будущего сезона Давид Кома сделал то, что умеет лучше всего, – сексуальные вечерние платья, но, правда, включил в коллекцию и дневные варианты.

В этом году марке Давида Кома исполняется 10 лет. Все это время дизайнер создает наряды, по которым безошибочно можно угадать автора. Это облегающие фигуру коктейльные платья, с элементами авангарда и изрядной долей сексуальности. На этот раз Кома не отошел от своих привычек, но дополнил гедонистические наряды пусть и очень гламурными, но все же дневными образами. Суперкороткое мини, геометрические вырезы и сверкающий декор по-прежнему прилагаются.