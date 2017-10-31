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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: David Koma. Весна-лето, 2018

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  • 31 Октября 201721:04
Сюжеты: David Koma, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2018

Ожидаемо одну из самых интересных и красивых коллекций на Неделе моды в Лондоне представил Давид Кома.

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  • David Koma. Весна-лето, 2018

Самым неожиданным на показе новой коллекции Давида оказался раскрытый им источник вдохновения. Как оказалось, дизайнер давно является поклонником звезды смешанных боевых искусств и бокса Конора Макгрегора! Влияние образа ирландского бойца в новой коллекции можно обнаружить в динамике и свободе движений. Однако Кома не погружается в тему спорта с головой и работает с интересными и благородными материалами: от кожи напа до шелкового тюля. В минималистичной коллекции много гигантских оборок, моделей по фигуре и элементов спортивного танцевального платья. Дизайнер создает асимметричные силуэты, спортивные бюстье и юбки с высокой талией. Получилось очень классно!

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