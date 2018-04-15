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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Erdem. Осень, 2018

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  • 15 Апреля 201812:43
Сюжеты: Erdem, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2018-19

В этом сезоне на лондонском подиуме было много коллекций, вдохновленных нуаром и викторианской эпохой. Шоу Эрдема Моралиоглу стало последним из поддержавших тренд.

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  • Erdem. Осень, 2018

Показ новой коллекции Эрдема Моралиоглу прошел в атмосфере меланхоличной красоты. Дизайнер вдохновлялся эстетикой ар-деко, образом американской танцовщицы Адель Астэр и нуарными настроениями раннего Голливуда. Отсюда и платья из жаккарда с цветочными узорами, мерцающие фактуры и роскошный бархат. Силуэты икрой тоже во многом получились ностальгичными. Общую атмосферу подчеркнули пальто и накидки с золотом и серебром в отделке. В целом, по стилистике это что-то между водевилем и джазом.

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