Неделя моды в Лондоне: Erdem. Осень, 2018

В этом сезоне на лондонском подиуме было много коллекций, вдохновленных нуаром и викторианской эпохой. Шоу Эрдема Моралиоглу стало последним из поддержавших тренд.

1 / 46 Erdem. Осень, 2018



























































































Показ новой коллекции Эрдема Моралиоглу прошел в атмосфере меланхоличной красоты. Дизайнер вдохновлялся эстетикой ар-деко, образом американской танцовщицы Адель Астэр и нуарными настроениями раннего Голливуда. Отсюда и платья из жаккарда с цветочными узорами, мерцающие фактуры и роскошный бархат. Силуэты икрой тоже во многом получились ностальгичными. Общую атмосферу подчеркнули пальто и накидки с золотом и серебром в отделке. В целом, по стилистике это что-то между водевилем и джазом.