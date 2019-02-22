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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Erdem. Осень, 2019

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  • 22 Февраля 201909:50
Сюжеты: Erdem, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2019-20

Создавая новую коллекцию, Эрдем Моралиоглу вдохновлялся образом княжны Ориетты Дории Памфили, которая была единственной наследницей древнего итальянского рода и обладала оригинальным вкусом.

В основу осенне-зимней коллекции Erdem легла история всем известной иконы стиля, фантастически богатой итальянской аристократки Ориетты Дории Памфили. В залах Национальной портретной галереи Эрдем Моралиоглу представил образы, вдохновленные той, что не только обладала изысканным вкусом, но и была известна как меценатка, покровительница искусств и коллекционерка Тициана, Караваджо, Рафаэля и Веласкеса. В новой коллекции дизайнера эта связь моды и искусства читается сразу же. Моралиоглу обратился к разным эпохам: от насыщенной гаммы, парчи и бархатных бантов эдвардианского времени до шестидесятых с их шелковыми шлейфами, юбками свинг и свитшотами. Пышные воротники и кружева некоторых моделей и вовсе напоминали о папском стиле.

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