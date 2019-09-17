Неделя моды в Лондоне: Erdem. Весна, 2020

Источником вдохновения для Эрдема Моралиоглу послужила итальянская звезда немого кино, модель, фотограф и радикальная коммунистка Тина Модотти.

На презентации новой коллекции марки Erdem на подиум вышли уверенные в себе, гордые женщины, одеты в красочные многоуровневые наряды с фольклорными мотивами. Именно такой Эрдем Моралиоглу увидел легендарную Тину Модотти – звезду немого кино, модель, фотографа и радикальную коммунистку. Именно ее подвиги в Испании и Мексике вдохновили дизайнера на создание этой одежды, украшенной невероятными принтами и струящейся бахромой и дополненной накидками и плоскими шляпами с полями. В преувеличенных пышных рукавах, насыщенных цветах и богатых лентах, завязанных на горле и талии, был заметен намек на творчество Кристиана Лакруа. Но от этого коллекция только выиграла.