Неделя моды в Лондоне: Erdem. Весна-лето, 2018

На Неделе моды в Лондоне Эрдем Моралиоглу представил свой взгляд на самые захватывающие моменты истории костюма.

1 / 47 Erdem. Весна-лето, 2018





























































































Эрдем Моралиоглу представил в Лондоне свой оригинальный взгляд на историю костюма. Дизайнер вдохновляется знаковыми задокументированными образами знаменитостей и задается вопросами в духе «А что, если бы королева Елизавета жила в Нью-Йорке пятидесятых?» Эти фантазии привели Моралиоглу к созданию очень эклектичных образов, в которых нашлось место знойным платьям в джазовом стиле, пышным нарядам королевского двора и коктейльным платьям 1950-х. особое внимание модельер уделяет декору: богатым драгоценным вышивкам, элементам из металлической парчи и серебряным блесткам.