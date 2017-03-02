Неделя моды в Лондоне: Gareth Pugh. Осень, 2017

На этот раз готический принц Гарет Пью вдохновлялся культовым фильмом Лилианы Кавани «Ночной портье».
Рассматривать коллекции Гарета без его комментариев довольно сложно. На этот раз дизайнер говорит, что не доволен состоянием современного мира с его анархией, экстремизмом, нетерпимостью, фанатизмом и глобальным политическим хаосом. Это недовольство вдохновило Пью на создание довольно мрачных и мощных образов.
Кроме того, модельер вдохновлялся культовым фильмом 1974 года режиссера Лилианы Кавани «Ночной портье». Впечатления от картины Гарет Пью усиливает образами лондонской клубной сцены 1990-х с их архитектурностью и «токсичной мужественностью». Отсюда и появились эти двубортные пальто с жесткими линями и струящиеся кожаные тренчи. Искусственный мех в некоторых образах преувеличивает объемы груди и бедер, что усиливает драматический эффект. Пью также делает ссылку на фильм 1972 года режиссера Боба Фосса «Кабаре». Эпоха между двумя мировыми войнами и атмосфера Берлина этого времени добавляют коллекции и очаровательного гламура, и мрачного трагизма.
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