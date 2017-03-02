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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Gareth Pugh. Осень, 2017

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  • 02 Марта 201711:42
Сюжеты: Gareth Pugh, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2017-18

На этот раз готический принц Гарет Пью вдохновлялся культовым фильмом Лилианы Кавани «Ночной портье».

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  • Gareth Pugh. Осень, 2017

Рассматривать коллекции Гарета без его комментариев довольно сложно. На этот раз дизайнер говорит, что не доволен состоянием современного мира с его анархией, экстремизмом, нетерпимостью, фанатизмом и глобальным политическим хаосом. Это недовольство вдохновило Пью на создание довольно мрачных и мощных образов.

Кроме того, модельер вдохновлялся культовым фильмом 1974 года режиссера Лилианы Кавани «Ночной портье». Впечатления от картины Гарет Пью усиливает образами лондонской клубной сцены 1990-х с их архитектурностью и «токсичной мужественностью». Отсюда и появились эти двубортные пальто с жесткими линями и струящиеся кожаные тренчи. Искусственный мех в некоторых образах преувеличивает объемы груди и бедер, что усиливает драматический эффект. Пью также делает ссылку на фильм 1972 года режиссера Боба Фосса «Кабаре». Эпоха между двумя мировыми войнами и атмосфера Берлина этого времени добавляют коллекции и очаровательного гламура, и мрачного трагизма.

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