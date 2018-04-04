Неделя моды в Лондоне: Gareth Pugh. Осень, 2018

На этот раз Гарет Пью выбрал формат традиционного дефиле, чтобы представить свой комментарий к современной женской власти и силе.

1 / 39 Gareth Pugh. Осень, 2018













































































Если обычно Неделя моды в Лондоне не отличается особенно яркими дефиле, то в этот раз все было иначе. Вернувшийся на родину пару сезонов назад Гарет Пью представил здесь осенне-зимнюю коллекцию, посвященную сильным и властным современным женщинам. Дизайнер буквально купался в восторгах публики, хотя и отрицал, что был вдохновлен популярным сегодня трендом.

В комментариях и интервью Пью ссылался на протест против капиталистического общества, которое заставляет женщину возвращаться к давно изжившим себя традициям. Видимо, для того, чтобы его реальные клиентки могли реализовать свою истинную сущность, Гарет создал модели, которые при всей их эксцентричности, оставались все же вполне пригодными для ежедневной носки. Одна из самых красивых и ярких коллекций сезона была отшита большей частью из лакированной кожи, флокированного пластика и шерсти.