Неделя моды в Лондоне: Gareth Pugh. Весна, 2019

Один из самых известных провокаторов Лондона превратил свое весеннее шоу в оду аутсайдерам любимого города.

Показ Гарета Пью проходил под зубодробительный индастриал в тускло освещенном пространстве отеля Old Selfridges. Здесь дизайнер представил очень эффектную (как и само шоу) коллекцию, в котором смешал все, что сам так любит: от панка до инопланетян. Основное внимание в коллекции сосредоточено на образах, составленных из блейзеров, платьев-смокингов с большими плечами, комбинезонов и пальто. Дизайнер также использовал графические узоры, составленные из полос красно-оранжевого и черного. Коллекция произвела на гостей немного угнетающее впечатление, хотя и зарядила энергией и духом бунтарства. Однако главное осталось главным: в каждом представленном образе сразу же узнается верный себе Пью и темная сторона прекрасного, где он всегда черпает вдохновение.