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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Gareth Pugh. Весна-лето, 2018

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  • 01 Ноября 201713:45
Сюжеты: Gareth Pugh, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2018

Гарет Пью и фотограф Ник Найт представили в Лондоне очень эмоциональный фильм Non-Fashion, посвященный весенне-летней коллекции дизайнера.

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  • Gareth Pugh. Весна-лето, 2018

Один из самых интересных дизайнеров современности объединился с фотографом и режиссером Ником Найтом, чтобы в очередной раз удивить лондонскую публику. Гости показа не увидели дефиле, зато познакомились с короткометражным фильмом Non-Fashion, посвященным весенне-летней коллекции Гарета Пью. Сам дизайнер рассказал журналистам: «Я не думаю, что система подиумных показов устойчива. Это слишком дорого и происходит слишком часто. Интернет изменил все, поэтому вам незачем летать людей по всему миру, от одного места до другого, чтобы показывать свое шоу. Мне кажется, все дизайнеры разочарованы этим фактом, я же хочу использовать новые возможности».

Что касается видео, то с точки зрения выразительных средств оно скорее напоминает триллер с соответствующими визуальными эффектами. В съемках принял участие и сам Гарет, которого можно увидеть в сцене с обнаженным героем на столе, покрытом грязью.

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