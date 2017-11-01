Неделя моды в Лондоне: Gareth Pugh. Весна-лето, 2018

Гарет Пью и фотограф Ник Найт представили в Лондоне очень эмоциональный фильм Non-Fashion, посвященный весенне-летней коллекции дизайнера.

1 / 29 Gareth Pugh. Весна-лето, 2018

























































Один из самых интересных дизайнеров современности объединился с фотографом и режиссером Ником Найтом, чтобы в очередной раз удивить лондонскую публику. Гости показа не увидели дефиле, зато познакомились с короткометражным фильмом Non-Fashion, посвященным весенне-летней коллекции Гарета Пью. Сам дизайнер рассказал журналистам: «Я не думаю, что система подиумных показов устойчива. Это слишком дорого и происходит слишком часто. Интернет изменил все, поэтому вам незачем летать людей по всему миру, от одного места до другого, чтобы показывать свое шоу. Мне кажется, все дизайнеры разочарованы этим фактом, я же хочу использовать новые возможности».

Что касается видео, то с точки зрения выразительных средств оно скорее напоминает триллер с соответствующими визуальными эффектами. В съемках принял участие и сам Гарет, которого можно увидеть в сцене с обнаженным героем на столе, покрытом грязью.