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Неделя моды в Лондоне (412)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне изменит формат

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  • 28 Апреля 202017:36
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне

Ближайшие показы в столице Великобритании пройдет в режиме онлайн и будут гендерно-нейтральными.

В Британском модном совете, который является главным организатором Недели моды в Лондоне, сообщили о том, что ближайшие показы стартуют 12 июня 2020 года. Неделя пройдет в онлайн-формате на платформе, которую представят в июне. Она объединит мужские и женские коллекций и будет доступна для широкой аудитории. Список марок-участников будет объявлен позже.

 
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