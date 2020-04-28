Неделя моды в Лондоне изменит формат

Ближайшие показы в столице Великобритании пройдет в режиме онлайн и будут гендерно-нейтральными.

В Британском модном совете, который является главным организатором Недели моды в Лондоне, сообщили о том, что ближайшие показы стартуют 12 июня 2020 года. Неделя пройдет в онлайн-формате на платформе, которую представят в июне. Она объединит мужские и женские коллекций и будет доступна для широкой аудитории. Список марок-участников будет объявлен позже.