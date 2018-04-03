Неделя моды в Лондоне: J.W. Anderson. Осень, 2018

На минувшей лондонской Неделе дизайнер представил смешанную и очень позитивную коллекцию.

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Коллекция Джонатана Андерсона стала одной из самых обсуждаемых на Неделе моды в Лондоне сезона осень-зима 2018/19. Дизайнер представил как женские, так и мужские образы, объединенные общим позитивным настроем. Некоторые критики отметили, что спустя 10 лет в индустрии Андерсон наконец перестал оглядываться на прошлое и смотрит в будущее. Сам дизайнер рассказывал журналистам за кулисами шоу: «Нам нужно с оптимизмом идти вперед и менять одежду, чтобы она снова стала интересной».

Вся коллекция смотрится немного инфантильно, особенно на непосредственность и наивность намекают длинные платья с капюшоном, складки и оборки. Однако Андерсон держит марку и выполняет все это на высшем уровне. В качестве декора дизайнер использует романтический и экзотический узор пейсли и контрастную графику, а цвета выбирает нежные: кремовый, синий и розовый.