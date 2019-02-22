Неделя моды в Лондоне: JW Anderson. Осень, 2019

Удивительно плодотворный Джонатан Андерсон представил коллекцию, которую многие тут же назвали собранием произведений искусства.

Джонатан Андерсон известен в индустрии не только своим оригинальным стилем, но и удивительной продуктивностью. Причем каждая новая коллекция, вышедшая из-под его руки, кардинально не похожа на предыдущую. Совсем недавно дизайнер представил в Париже дебютную межсезонную коллекцию для мужчин и вот уже показывает в Лондоне роскошные женские образы сезона осень-зима 2019/20. Сам Андерсон говорит, что мода должна постоянно развиваться. Причем самому ему больше импонирует не плавный переход от одного к другому, а резкие и значительные перемены. После буйства мужского межсезонья Джонатан решил создать более земные и реалистичные вещи, вдохновленные природой, почвой и минералами. Уходя от шумихи, он выбрал традиции британского стиля, которые, впрочем, очень удачно пропустил через призму своего авангардного видения моды. Получилось очень красиво и при этом функционально и практично.