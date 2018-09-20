Неделя моды в Лондоне: J.W. Anderson. Весна, 2019

Джонатан Андерсон сделал паузу в своем увлечении унисексом и вернулся на традиционную женскую территорию.

В новой коллекции Джонатана Андерсона мы узнаем его фирменный стиль, по которому успели соскучиться. Дизайнер отошел от тотального унисекса, который царил в последних коллекциях, и вновь уделил внимание женственности. Кроме того, Андерсон вновь акцентируется на выразительных деталях: кружево, макраме, декор из бамбука, необработанные края ткани, сочетания различных пропорций... Весенне-летние образы получились у него расслабленными и богемными. Сам дизайнер говорит, что хотел выразить свое восприятие весеннего сезона через текстуру, и это у него получилось вполне успешно