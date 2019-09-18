Неделя моды в Лондоне: JW Anderson. Весна, 2020

Весенне-летняя коллекция Джонатана Андерсона получилась на удивление философской.

Работая над коллекцией, дизайнер задумался о том, что вещи эфемерны, рано или поздно они исчезают. Чтобы усилить эффект присутствия вещей, придать им веса, Андерсон использует свои привычные приемы: необработанные края ткани, грубые швы в любительском стиле, почти средневековые простые формы... Так одежда стала более осязаемой, однако дизайнер не позабыл о том, что она должна быть еще и красивой. За последнюю составляющую в коллекции отвечают эксперименты с пропорциями, вырезы и слоистость.