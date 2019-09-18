Вход
ADV



Интересно
J.W. Anderson (38)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: JW Anderson. Весна, 2020

  • 118
  • 0
  • 18 Сентября 201920:07
Сюжеты: J.W. Anderson, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2020

Весенне-летняя коллекция Джонатана Андерсона получилась на удивление философской.

Работая над коллекцией, дизайнер задумался о том, что вещи эфемерны, рано или поздно они исчезают. Чтобы усилить эффект присутствия вещей, придать им веса, Андерсон использует свои привычные приемы: необработанные края ткани, грубые швы в любительском стиле, почти средневековые простые формы... Так одежда стала более осязаемой, однако дизайнер не позабыл о том, что она должна быть еще и красивой. За последнюю составляющую в коллекции отвечают эксперименты с пропорциями, вырезы и слоистость.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru