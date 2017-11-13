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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: J.W. Anderson. Весна-лето, 2018

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  • 13 Ноября 201713:16
Сюжеты: J.W. Anderson, Весна-лето 2018, Неделя моды в Лондоне

В новой коллекции Джонатан Андерсон сделал акцент на необработанных краях и плетеных тканях, созданных вручную.

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  • J.W. Anderson. Весна-лето, 2018

Весенне-летняя коллекция Андерсона стала гармоничным продолжением сотрудничества дизайнера с маркой Uniqlo. Гости показа отметили, что стиль Джонатана стал более лаконичным, простым и уравновешенным. Сам модельер признался, что в последнее время ему нравится идея спокойствия в одежде. Для создания этой атмосферы он использовал домотканые материалы, фактурные ткани ручной работы, и хлопок с необработанными краями. Все это придало моделям непринужденный и домашний вид. При этом многие отметили, что Андерсон представил в Лондоне свою самую коммерческую коллекцию.

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