Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Осень, 2017

Создавая новую коллекцию, Мэри Катранзу вдохновлялась эстетикой нуара, стилем сороковых и новаторским фильмом Диснея «Фантазия».

1 / 37 Mary Katrantzou. Осень, 2017









































































Однажды став королевой принтов, Мэри Катранзу не стоит на месте и развивается в новых направлениях. На этот раз дизайнер не отказывается от яркого декора, в котором она настоящие мастер, однако работает и с другими темами. В качестве источника вдохновения для новой коллекции Мэри выбрала сороковые годы прошлого века с их нуаром и скромным военным гламуром. Кроме того, Катранзу вдохновлялась образным рядом новаторского для своего времени мультфильма студии Диснея «Фантазия». Отсюда и родились все эти пальто с меховыми рукавами джамбо, меховые воротники, хрустальная бахрома и цветы. Дизайнер использовала бархат, тюль и гобелены, которые украсила страусовыми перьями.