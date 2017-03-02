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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Осень, 2017

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  • 02 Марта 201711:41
Сюжеты: Mary Katrantzou, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2017-18

Создавая новую коллекцию, Мэри Катранзу вдохновлялась эстетикой нуара, стилем сороковых и новаторским фильмом Диснея «Фантазия».

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  • Mary Katrantzou. Осень, 2017

Однажды став королевой принтов, Мэри Катранзу не стоит на месте и развивается в новых направлениях. На этот раз дизайнер не отказывается от яркого декора, в котором она настоящие мастер, однако работает и с другими темами. В качестве источника вдохновения для новой коллекции Мэри выбрала сороковые годы прошлого века с их нуаром и скромным военным гламуром. Кроме того, Катранзу вдохновлялась образным рядом новаторского для своего времени мультфильма студии Диснея «Фантазия». Отсюда и родились все эти пальто с меховыми рукавами джамбо, меховые воротники, хрустальная бахрома и цветы. Дизайнер использовала бархат, тюль и гобелены, которые украсила страусовыми перьями.

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