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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Осень, 2018

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  • 04 Апреля 201811:51
Сюжеты: Mary Katrantzou, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2018-19

Наверное, только Мэри Катранзу умеет так гармонично смешивать очень противоречивые элементы: пуриллизм, Баухаус, викторианство, дизайн интерьеров и цифровые технологии.

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  • Mary Katrantzou. Осень, 2018

Свой комментарий к новой коллекции Мэри Катранзу начала так: «В коллекции рассказывается о синергии между формой, декоративным искусством и том, как они объединяются с викторианской эпохой и Баухаусом. Это привело к тому, что в моделях заметны разные техники, в том числе и интерьерный дизайн». Естественно, в осенне-зимней коллекции не обошлось без оптических иллюзий и обмана зрения. Кто еще, если не Мэри, может называть себя настоящим гением в этом деле! С одной стороны, новый образы в большинстве своем смотрятся спокойно и уравновешенно, но с другой – их хочется рассматривать и анализировать как можно дольше, открывая все новые грани.

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