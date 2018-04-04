Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Осень, 2018

Наверное, только Мэри Катранзу умеет так гармонично смешивать очень противоречивые элементы: пуриллизм, Баухаус, викторианство, дизайн интерьеров и цифровые технологии.

1 / 38 Mary Katrantzou. Осень, 2018











































































Свой комментарий к новой коллекции Мэри Катранзу начала так: «В коллекции рассказывается о синергии между формой, декоративным искусством и том, как они объединяются с викторианской эпохой и Баухаусом. Это привело к тому, что в моделях заметны разные техники, в том числе и интерьерный дизайн». Естественно, в осенне-зимней коллекции не обошлось без оптических иллюзий и обмана зрения. Кто еще, если не Мэри, может называть себя настоящим гением в этом деле! С одной стороны, новый образы в большинстве своем смотрятся спокойно и уравновешенно, но с другой – их хочется рассматривать и анализировать как можно дольше, открывая все новые грани.