Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Весна, 2019

Для юбилейного показа своей марки Мэри Катранзу выпустила коллекцию, в которой смешала все, что изобретала ранее.

В этом году бренд Мэри Катранзу отмечает юбилей. В честь 10-летия своей марки дизайнер уже открыла ретроспективу «Мэри, королева принтов», на которой представила 180 архивных моделей. Для весенне-летней коллекции же Катранзу решила смешать все свои яркие и умопомрачительные изобретения в один зубодробительный микс. Во многих образах мы можем угадать фирменные черты стиля дизайнера, такие как парфюмерные бутылки, карты, насекомые и украшения. Мэри использовала и узнаваемые принты, и любимые силуэты, но при этом коллекция совсем не похожа на итоговую и смотрится ностальгично.