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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Весна, 2019

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  • 19 Сентября 201810:31
Сюжеты: Mary Katrantzou, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2019

Для юбилейного показа своей марки Мэри Катранзу выпустила коллекцию, в которой смешала все, что изобретала ранее.

В этом году бренд Мэри Катранзу отмечает юбилей. В честь 10-летия своей марки дизайнер уже открыла ретроспективу «Мэри, королева принтов», на которой представила 180 архивных моделей. Для весенне-летней коллекции же Катранзу решила смешать все свои яркие и умопомрачительные изобретения в один зубодробительный микс. Во многих образах мы можем угадать фирменные черты стиля дизайнера, такие как парфюмерные бутылки, карты, насекомые и украшения. Мэри использовала и узнаваемые принты, и любимые силуэты, но при этом коллекция совсем не похожа на итоговую и смотрится ностальгично.

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