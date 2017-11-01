Неделя моды в Лондоне: Mary Katrantzou. Весна-лето, 2018

В своей новой очаровательной коллекции дизайнер проектирует символы счастливого детства: от деталей конструктора Lego до надувных игрушек.

1 / 37 Mary Katrantzou. Весна-лето, 2018









































































Похоже, что на прошедшей Неделе моды в Лондоне большинство дизайнеров были увлечены ностальгией по 1980-1990-м. К этому настроению примешиваются желание получать удовольствие и забыть о времени. С актуальными для будущего сезона идеями согласна и знаменитая Мэри Катранзу, чья новая коллекция получилась очень красивой и очаровательной, а главное – как всегда красочной. В новых – легких и веселых – образах чувствуется, что работая над ними, дизайнер пребывала в игривом настроении. Традиционно особенного внимания в коллекции заслуживает работа Мэри с принтами, мозаиками и аппликациями. Получилась одна из самых красивых и оригинальных коллекций сезона.