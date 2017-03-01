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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: MM6 Maison Margiela. Осень, 2017

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  • 01 Марта 201710:46
Сюжеты: Martin Margiela, Неделя моды в Лондоне, Осень-зима 2017-18

Молодежная линейка Maison Margiela на этот раз выглядит более взрослой, однако это ей только на пользу.

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  • MM6 Maison Margiela. Осень, 2017

В своей осенне-зимней коллекции этого года команда MM6 Maison Margiela хотела продемонстрировать реалистичность образов. На этот раз героини линии стали более зрелыми и научились ценить практичность. Особенное внимание дизайнеры уделили силуэту и крою, добавив классическим блейзерам объемов и дополнительной гибкости. Широкие отвороты, куда легко можно спрятать смартфон, и кабели для зарядки гаджетов в качестве поясов стали символом современного комфорта. Негабаритная верхняя одежды выглядит очень функционально, так как имеет съемные элементы, позволяющие создавать разные образы для разных ситуаций.

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