Неделя моды в Лондоне: MM6 Maison Margiela. Осень, 2017

Молодежная линейка Maison Margiela на этот раз выглядит более взрослой, однако это ей только на пользу.
В своей осенне-зимней коллекции этого года команда MM6 Maison Margiela хотела продемонстрировать реалистичность образов. На этот раз героини линии стали более зрелыми и научились ценить практичность. Особенное внимание дизайнеры уделили силуэту и крою, добавив классическим блейзерам объемов и дополнительной гибкости. Широкие отвороты, куда легко можно спрятать смартфон, и кабели для зарядки гаджетов в качестве поясов стали символом современного комфорта. Негабаритная верхняя одежды выглядит очень функционально, так как имеет съемные элементы, позволяющие создавать разные образы для разных ситуаций.
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