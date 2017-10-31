Неделя моды в Лондоне: MM6 Maison Margiela. Весна-лето, 2018

Популярный бренд возвращается к своим молодым корням и представляет в Лондоне коллекцию, основанную на дениме.

1 / 16 MM6 Maison Margiela. Весна-лето, 2018































На прошедшей Неделе моды в Лондоне марка MM6 Maison Margiela представила новую коллекцию, посвященную уличной моде и молодым клиенткам. Многие образы вдохновлены модой конца 1990-х и городскими граффити. Дизайнерская команда бренда использовала резкие линии и сильные силуэты, которые контрастно сочетаются со струящимися фактурами и прозрачными пластиковыми лосинами. Основу коллекции составили вещи из по-разному обработанному и деконструированного денима.