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Nicola Formichetti (Никола Формичетти) (15)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Nicopanda. Весна, 2019

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  • 20 Сентября 201816:48
Сюжеты: Nicola Formichetti (Никола Формичетти), Весна-лето 2019, Неделя моды в Лондоне

Никола Формичетти представил в Лондоне яркую молодежную коллекцию, вдохновленную модой конца девяностых.

Коллекции Nicocanda – отличная возможность для Формичетти не только реализовать творческий потенциал, но и выплеснуть накопившиеся эмоции. Удивительно, но каждый сезон дизайнер демонстрирует, что эмоции он переживает исключительно позитивные. Это заметно и по фирменному легкомысленному модельному ряду, и по выбору ярчайших красок, бывших популярными в 1990-х, и апелляции к клубной культуре, и секс, на котором строится буквально каждый образ. При этом Никола украшает все разухабистыми принтами Anarchy, хотя это и слишком уж очевидно напоминает Juicy Couture с их готическим шрифтом. В целом же, впечатления от коллекции остаются такие же позитивные, как и сам ее создатель.

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