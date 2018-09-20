Неделя моды в Лондоне: Nicopanda. Весна, 2019

Никола Формичетти представил в Лондоне яркую молодежную коллекцию, вдохновленную модой конца девяностых.

Коллекции Nicocanda – отличная возможность для Формичетти не только реализовать творческий потенциал, но и выплеснуть накопившиеся эмоции. Удивительно, но каждый сезон дизайнер демонстрирует, что эмоции он переживает исключительно позитивные. Это заметно и по фирменному легкомысленному модельному ряду, и по выбору ярчайших красок, бывших популярными в 1990-х, и апелляции к клубной культуре, и секс, на котором строится буквально каждый образ. При этом Никола украшает все разухабистыми принтами Anarchy, хотя это и слишком уж очевидно напоминает Juicy Couture с их готическим шрифтом. В целом же, впечатления от коллекции остаются такие же позитивные, как и сам ее создатель.