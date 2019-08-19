Неделя моды в Лондоне под угрозой срыва

Активисты движения Extinction Rebellion требуют отменить сентябрьские показы в британской столице.

Активисты-экологи из движения Extinction Rebellion объединились с Марией Ченовет из организации Traid и Сафией Минни из компании People Tree, чтобы побороться за правое дело. Участники коллаборации направили в адрес Британского Совета моды письмо с требованием отказаться от проведения Недели моды в Лондоне, чтобы не пропагандировать чрезмерное потребление и перепроизводство в индустрии.

В ответ глава совета Кэролайн Раш пояснила, что согласна с тем, что человечество сталкивается с чрезвычайной экологической ситуацией, связанной с изменением климата. Однако организация не намерена отказываться от мероприятия и будет использовать его как платформу для борьбы с гиперпотреблением и проблемами быстрой моды.

Чем на это ответят активисты, пока что непонятно, однако члены движения Extinction Rebellion известны своим агрессивным поведением.