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Неделя моды в Лондоне (415)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне полностью перейдет в цифровом формате

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  • 20 Января 202110:43
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне

После обсуждений с правительством, Британский модный совет принял решение отказаться в этом сезоне от реальных показов. В данный момент на территории Великобритании действуют карантинные ограничения, срок снятия которых окончательно неизвестен.

В совете сообщили, то Неделя моды в Лондоне пройдет в запланированные даты – 19-23 февраля, однако все презентации примут цифровой показ. В BFC сообщили, что дизайнеры могут снимать видео и фото показов, презентаций и инсталляций, но публики на мероприятиях быть не должно. При этом условия съемки и на бэкстейдже должны соответствовать рекомендациям надзорных ведомств. В дальнейшем все материалы будут транслироваться и размещаться на официальном сайте лондонской Недели. Здесь же будут организованы продажи коллекции на протяжении всего года.

 
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