Неделя моды в Лондоне пройдет полностью в цифровом формате

В Великобритании сохраняются ограничения, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, которые распространяются на массовые мероприятия. В связи с этими мерами ближайшая Неделя моды в Лондоне полностью пройдет в цифровом формате. Презентации коллекций сезона осень-зима 2021/22 состоятся с 19 по 23 февраля 2021 года на площадке Londonfashionweek.com.

В официальное расписание попали 95 марок, в числе которых те, которые представляют исключительно мужские или женские, а также бренды, работающие в смешанном сегменте. Неделя представит новую опцию Open for Wholesale, адресованную байерам. Смысл инновации – извещать тех, кто занимается закупками о марках, готовых работать с оптовыми заказами. Кроме того, продолжится сотрудничество Недели с онлайн-платформой оптовой торговли Joor.

В числе участников Недели моды в Лондоне можно увидеть и именитые бренды, и начинающих дизайнеров. Среди первых можно отметить Dunhill, Marques’ Almeida, Molly Goddard, Belstaff, Simone Rocha, Temperley London, Tod’s, Victoria Beckham, Richard Quinn и другие. Среди дебютантов – Apujan, Completedworks, Eirinn Hayhow, Geo, IA London, Jenn Lee, Kaushik Velendra, Labrum London, Maxxij, Tokyo James, Yuhan Wang и другие. Кроме того, впервые в лондонской Неделе участвуют несколько марок-победителей Tokyo Fashion Award 2020.

Организаторы Недели обещают также перенести в виртуальный формат мероприятия проекта DiscoveryLAB, призванного поддержать молодых дизайнеров, не соответствующих требованиям официальному расписанию и работающих на стыке моды, искусства и технологий.

Кроме того, 27 марок подтвердили свое участие в цифровом шоуруме, что означает для виртуальных посетителей возможность сразу же после презентации приобрести понравившиеся модели.