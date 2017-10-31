Неделя моды в Лондоне: Tommy Hilfiger. Осень-зима, 2017/18

Томми Хилфигер представил новую коллекцию своего модного рок-цирка в легендарном лондонском музыкальном зале Roundhouse.

1 / 64 Tommy Hilfiger. Осень-зима, 2017/18































































































































Новая коллекция Томми Хилфигера – это своеобразное признание в любви Лондону. Образы, созданные дизайнером в соавторстве с Джиджи Хадид, пропитаны духом рок-н-ролла и атмосферой бродячего цирка. Место для шоу было выбрано не случайно: в знаменитом зале Roundhouse в свое время выступали такие звезды мировой сцены, как The Rolling Stones, Led Zeppelin, Джимми Хендрикс и Джордж Майкл. Локация еще больше подчеркнула рок-настроение коллекции.

Что касается образов, представленных Хилфигером, то во многом они были вдохновлены модой девяностых с ее фактурными колготками, рваными джинсами, кожаными шортами и объемными джемперами. В коллекции также можно найти кожаные пальто, толстовки и пальто из пледовой шерсти. Сами соавторы охарактеризовали свою коллекцию как одновременно рок-н-ролльную, спортивную и уличную. При этом в представленном миксе нашлось место и для блеска россыпей кристаллов.