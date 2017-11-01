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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Versus Versace. Весна-лето, 2018

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  • 01 Ноября 201714:01
Сюжеты: Versace, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2018

В новой коллекции Донателла Версаче признается в любви Нью-Йорку 1990-х годов, той поры, когда дизайнер только запускала линию Versus.

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  • Versus Versace. Весна-лето, 2018

Весенне-летняя коллекция Versus Versace – это проявление ностальгии Донателлы Версаче по Нью-Йорку девяностых. В то время дизайнер только запускала молодежную линейку и работала бок о бок со своим братом Джанни. Как и тогда, Versus – это все еще про молодую аудиторию и уличную моду, а не о гламуре и глянце. В новой коллекции дизайнер показывает, как гармонично могут смешиваться текучесть и структурированность, и такой микс выглядит очень бодро. Короткие черные платья с красными и белыми деталями, юбки из двойной джинсовой ткани, детали из кожи и блестки – все фирменные элементы линии на месте.

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