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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Versus. Весна, 2019

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  • 20 Сентября 201816:49
Сюжеты: Versace, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2019

Донателла Версаче представила архивные образы, обновленные через призму современной уличной моды.

В будущем году линейка Versus отмечает 30-летие, поэтому Донателла посвятила весенне-летнюю коллекцию истории бренда. Дизайнер смахнула пыль с архивных образов и пропустила их через призму современной уличной культуры. С самого начала коллекции линии адресовались молодежной и передовой аудитории, и от этого правила Версаче отступать не намерена. Модельный ряд составили футболки, платья с боковыми разрезами, толстовки, плиссированные мини- юбки, анораки и джинсы. Вес выполнено в фирменном – смелом и ироничном – стиле, окрашено вручную и украшено яркими принтами.

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