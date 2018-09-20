Неделя моды в Лондоне: Versus. Весна, 2019

Донателла Версаче представила архивные образы, обновленные через призму современной уличной моды.

В будущем году линейка Versus отмечает 30-летие, поэтому Донателла посвятила весенне-летнюю коллекцию истории бренда. Дизайнер смахнула пыль с архивных образов и пропустила их через призму современной уличной культуры. С самого начала коллекции линии адресовались молодежной и передовой аудитории, и от этого правила Версаче отступать не намерена. Модельный ряд составили футболки, платья с боковыми разрезами, толстовки, плиссированные мини- юбки, анораки и джинсы. Вес выполнено в фирменном – смелом и ироничном – стиле, окрашено вручную и украшено яркими принтами.