Неделя моды в Лондоне: Victoria Beckham. Осень, 2019

Виктория Бекхэм устроила шоу в одном из своих любимых лондонских мест – галерее Tate Britain, пространство которой идеально подошло новой коллекции.

Девушка Виктории Бекхэм будущей осенью будет одевать, как и прежде, стильно и элегантно. Дизайнер создавала свои новые образы на основе клетчатых юбок-карандаш, расклешенных брюк и жакетов. Бекхэм использовала клетку и рисунок аргайл, а также яркие краски: от бирюзового до фиолетового и красного. Топы и платья, выполненные в фирменной минималистичной манере, она дополнила белыми блузками с шикарными воротниками в духе семидесятых годов XX века. При этом Виктория не забывает про спортивную составляющую своей марки и легко вводит в коллекцию толстовки и трикотаж. В итоге получилась очень красивая смесь из повседневного, практичного, гламура и секса.