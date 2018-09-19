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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Victoria Beckham. Весна, 2019

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  • 19 Сентября 201810:28
Сюжеты: Beckham, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2019

Лондонская Неделя моды открылась юбилейным показом марки Виктории Бекхэм.

Одним из самых приятных событий лондонской Недели стало возвращение бренда Виктории Бекхэм на родину. Дизайнер решила отметить 10-летие марки там, где начинала карьеру в индустрии. Сама представленная коллекция произвела на гостей самое положительное впечатление: Виктория остается верна своему фирменному минимализму, но при этом умудряется не повторяться и каждый сезон демонстрирует что-то новое.

На этот раз на подиуме появились свободные длинные платья и любимые дизайнером брюки. Виктория активно использовала текстурированный трикотаж разных расцветок, которому добавила оригинальности при помощи объемных деталей и элементов деконструкции. Вообще, коллекция кажется созданной специально для тех, кто ведет активную жизнь и постоянно находится в движении.

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