Неделя моды в Лондоне: Victoria Beckham. Весна, 2019

Лондонская Неделя моды открылась юбилейным показом марки Виктории Бекхэм.

Одним из самых приятных событий лондонской Недели стало возвращение бренда Виктории Бекхэм на родину. Дизайнер решила отметить 10-летие марки там, где начинала карьеру в индустрии. Сама представленная коллекция произвела на гостей самое положительное впечатление: Виктория остается верна своему фирменному минимализму, но при этом умудряется не повторяться и каждый сезон демонстрирует что-то новое.

На этот раз на подиуме появились свободные длинные платья и любимые дизайнером брюки. Виктория активно использовала текстурированный трикотаж разных расцветок, которому добавила оригинальности при помощи объемных деталей и элементов деконструкции. Вообще, коллекция кажется созданной специально для тех, кто ведет активную жизнь и постоянно находится в движении.