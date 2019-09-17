Неделя моды в Лондоне: Victoria Beckham. Весна, 2020

На этот раз известная минималистка Виктория Бекхэм щедро драпирует платья, украшает их оборками и складками.

Создавая весенне-летнюю коллекцию, Виктория Бекхэм думала об объемах вещей и том, как они могут повлиять на ощущения женщины. Главный вывод, который сделала дизайнер, вселяет оптимизм: преувеличенные объемы дарят радость. Коллекция, действительно, получилась очень гедонистичной и жизнерадостной, она адресована девушкам, которые любят получать удовольствие, чем бы ни занимались. При этом драпировки, складки и оборки у Бекхэм смотрятся на удивление сдержанно – британка не отошла от своего традиционного минимализма, за который ее все так любят.