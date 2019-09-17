Вход
ADV



Интересно
Beckham (258)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Victoria Beckham. Весна, 2020

  • 115
  • 0
  • 17 Сентября 201922:21
Сюжеты: Beckham, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2020

На этот раз известная минималистка Виктория Бекхэм щедро драпирует платья, украшает их оборками и складками.

Создавая весенне-летнюю коллекцию, Виктория Бекхэм думала об объемах вещей и том, как они могут повлиять на ощущения женщины. Главный вывод, который сделала дизайнер, вселяет оптимизм: преувеличенные объемы дарят радость. Коллекция, действительно, получилась очень гедонистичной и жизнерадостной, она адресована девушкам, которые любят получать удовольствие, чем бы ни занимались. При этом драпировки, складки и оборки у Бекхэм смотрятся на удивление сдержанно – британка не отошла от своего традиционного минимализма, за который ее все так любят.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru