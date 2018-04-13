Неделя моды в Лондоне: Victoria Victoria Beckham. Осень, 2018

В коллекции своей второй линейки Виктория Бекхэм признается в любви к современному искусству и творениями Жан-Мишеля Баскиа и Дэвида Хокни.

1 / 24 Victoria Victoria Beckham. Осень, 2018















































В осенне-зимней коллекции Victoria Victoria Beckham можно увидеть пристрастия Виктории Бекхэм в области искусства. Дизайнер через цветовое и графическое решение признается в любви к творениям Жан-Мишеля Баския и Дэвида Хокни. «Меня всегда вдохновляет современное искусство, и мне кажется, вы можете почувствовать это, когда смотрите на некоторые принты. Там также немного об Энди Уорхоле и его полароидах», – прокомментировала коллекцию Виктория.

Что касается модельного ряда и кроя, то вторая линейка Бекхэм, которая традиционно считается молодежной, – это именно то, что мы легко можем представить на самом дизайнере. Эти вещи абсолютно и точно попадают в персональный стиль Виктории, что не может не подкупать. Здесь есть и фирменный минимализм, и технологичность, и сдержанная элегантность. Однако модели не выглядят чопорно и консервативно.