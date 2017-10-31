Неделя моды в Лондоне: Victoria Victoria Beckham. Весна-лето, 2018

Цветы и тепло Майами вдохновили Викторию Бекхэм на создание солнечной коллекции будущего сезона.
Британский дизайнер по-прежнему верна свой фирменной манере, в которой переплетаются минимализм, непринужденность и элегантность. Однако на этот раз Виктория Бекхэм вдохновляется курортами Майами с их архитектурой в стиле ар-деко, пастельными оттенками и сильной жарой. Однако используя палитру розовой гвоздики и апельсина, Бекхэм остается сдержанной британкой. Образы из ее новой коллекции получились легкими и элегантными. Струящиеся брючные костюмы у дизайнера имеют покатые плечи, а свободные рубашки из шелка немного преувеличенные пропорции. В качестве выразительного декора Виктория использует бисер и вышивку.
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