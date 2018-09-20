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Vivienne Westwood (149)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Лондоне: Vivienne Westwood. Весна, 2019

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  • 20 Сентября 201816:50
Сюжеты: Vivienne Westwood, Неделя моды в Лондоне, Весна-лето 2019

Вивьен Вествуд посвятила новую коллекцию устойчивости в моде, гендерной нейтральности и умной одежде.

Вивьен Вествуд признается, что уже давно устала от моды и больше заинтересована в спасении мира. При этом дизайнер не забывает о своем авторитете и использует одежду и – шире – все индустрию в качестве площадки, на которой во весь голом кричит о самом важном. Вествуд сохраняет часть коллекции в плоскости реальности и коммерческой выгоды, но вторую часть целиком отдает под эко-активизм. Одна из главных мыслей Вивьен заключается в разумном потреблении и производстве. Следуя за реализацией этой мысли, она стирает гендерные грани и таким образом сокращая производство. Кроме того, Вествуд использует максимально безопасные для окружающей среды материалы и способы производства.

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